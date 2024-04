Zverev und Struff erreichen Achtelfinale in Madrid

1 Erreichte in Madrid das Achtelfinale: Jan-Lennard Struff. Foto: Sven Hoppe/dpa

Alexander Zverev spielt in der dritten Runde von Madrid spät, aber siegreich. Und Jan-Lennard Struff überzeugt nach seinem Turniersieg in München auch in Spanien.









Madrid - Olympiasieger Alexander Zverev hat in einer Nachtschicht das Achtelfinale des Tennis-Turniers in Madrid erreicht. Der 27-Jährige gewann in der Nacht sein Drittrundenmatch gegen den Kanadier Denis Shapovalov nach einer starken Vorstellung mit 6:4, 7:5 und trifft nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo.