1 Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Mexiko disqualifiziert worden. Foto: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Für Tennisstar Alexander Zverev ist das Turnier in Acapulco vorzeitig zu Ende. Nach einem Wutausbruch wird er disqualifiziert. Doch was hat den Olympiasieger nur so auf die Palme gebracht?















Acapulco - Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem Wutausbruch im Anschluss an seine Niederlage im Doppel beim Turnier in Acapulco auch für die Einzel-Konkurrenz disqualifiziert worden.

Deutschlands bester Tennisspieler hatte nach dem 2:6, 6:4, 6:10 mit seinem brasilianischen Doppelpartner Marcelo Melo gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß.

Zverev hatte sich zuvor über eine Entscheidung des Referees aufgeregt. Die Herren-Organisation ATP reagierte sofort und schloss den 24-Jährigen wegen "unsportlichen Verhaltens" vom weiteren Verlauf des Turniers aus.

Zverev hatte beim topbesetzten Event im vergangenen Jahr den Titel geholt. Am frühen Dienstagmorgen hatte er im Einzel sein Erstrunden-Match gegen den Amerikaner Jenson Brooksby nach 3:20 Stunden mit 3:6, 7:6 (12:10), 6:2 gewonnen. Die Partie endete erst um 4.55 Uhr - noch nie war auf der Tour nach ATP-Angaben ein Match später zu Ende gegangen. Im Achtelfinale hätte Zverev eigentlich gegen Peter Gojowczyk antreten sollen. Der 32 Jahre alte Münchner steht nun kampflos im Viertelfinale.

Auch Altmaier raus

Auch für Davis-Cup-Debütant Daniel Altmaier ist das Turnier in Acapulco beendet. Der 23 Jahr alte Tennisprofi aus Kempen verlor sein Erstrundenmatch gegen den Briten Cameron Norrie 6:7 (5:7), 2:6. Altmaier gehört in der kommenden Woche erstmals zum deutschen Davis-Cup-Team, das am 4./5. März in Rio de Janeiro gegen Brasilien antritt.

Beim ATP-Turnier in Santiago de Chile steht Yannick Hanfmann dagegen im Achtelfinale. Der 30 Jahre alte Karlsruher gewann gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Federico Coria mit 3:6, 6:2, 6:4. Im Achtelfinale bekommt es Hanfmann nun mit Thiago Seyboth Wild aus Brasilien zu tun.