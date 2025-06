ATP-Turnier auf dem Weissenhof: Rüpel-Auftritt in Stuttgart – Fognini beschimpft Gegner als „kleines Schwein“

Rüpel-Auftritt in Stuttgart – Fognini beschimpft Gegner als „kleines Schwein“

Hatte seine Nerven nicht im Griff: Fognini in Stuttgart Foto: IMAGO/Eibner Als „kleines Schwein" betitelt der italienische Tennis-Routinier Fabio Fognini seinen Kontrahenten aus Stuttgart. Der bleibt gelassen. Die Szene im Video.







Der Italiener Fabio Fognini hat beim ATP-Tennisturnier in Stuttgart am Dienstag einen denkbar schlechten Tag erwischt. Erst verfehlte der 38-Jährige mehr als einmal zu oft auf dem Rasen den Ball, hinterher langte er auch verbal ordentlich daneben. Nach der 4:6, 7:6 und 3:6-Niederlage beleidigte er seinen Kontrahenten Corentin Moutet. Es ist nicht der erste brisante Vorfall beim Stuttgarter Turnier in diesem Jahr.