ATP Finals im Tennis: Sinner nach Prestigesieg gegen Alcaraz wieder ATP-Champion

Jannik Sinner gewinnt das Endspiel gegen seinen großen Konkurrenten Carlos Alcaraz und triumphiert erneut bei den ATP Finals. Ein medizinischer Zwischenfall sorgt für einen Schreckmoment.
Turin - Jannik Sinner ließ sich überwältigt von seinen Gefühlen auf den Boden fallen, ging dann zu seiner Box und wurde dort von Freundin und Model Laila Hasanovic mit einer Umarmung belohnt. Italiens Tennisstar hat sich im packenden Endspiel gegen seinen großen Widersacher Carlos Alcaraz zum zweiten Mal in Serie den Titel bei den ATP Finals gesichert.