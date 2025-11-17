ATP Finals: Chance oder Risiko fürs Tennis? Pure Dominanz von Sincaraz

Die ATP Finals beweisen: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz spielen in einer anderen Liga als der Rest der Tennis-Welt. Die sportliche Rivalität treibt sie an, die Freundschaft leidet darunter nicht.
Turin - Carlos Alcaraz lächelte verschmitzt zu Jannik Sinner herüber und schickte seinen Kumpel mit einer nett verpackten Revanche-Warnung in den Urlaub. "Ich hoffe, du bist bereit für das nächstes Jahr – denn ich werde bereit sein", sagte Spaniens Tennisstar bei der Siegerzeremonie nach dem von ihm verlorenen Endspiel der ATP Finals gegen seinen italienischen Dauerrivalen.