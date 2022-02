1 Verteidigungsminister Ben Wallace. Foto: dpa/James Manning

London - Die britische Regierung sieht keine wesentlichen Veränderungen in der strategischen Ausrichtung der russischen Atomstreitkräfte. Die Atomwaffenpositionen seien überprüft worden, „es gibt keine signifikante Änderung“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag im LBC-Radio. Am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin befohlen, die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Wallace warf Putin vor, er wolle „seine Muskeln spielen lassen“, da seine Invasion in der Ukraine ins Stocken geraten sei. Der russische Staatschef handele im Moment aus einer Rhetorik der Ablenkung heraus. „Er will uns alle daran erinnern, dass er im Besitz atomarer Abschreckung ist“, sagte Wallace weiter.

Großbritannien, Frankreich und die USA verfügten jedoch über ihre eigene atomare Abschreckung, „die uns jahrzehntelang Sicherheit gegeben hat“, betonte Wallace.

Fokus auf Wirtschaftskriminalität schärfen

Vor dem Hintergrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine will die britische Regierung stärker gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen und damit insbesondere russische Oligarchen ins Visier nehmen. Der Gesetzentwurf, der Dienstag eingebracht werden soll, soll ein härteres Vorgehen gegen „Schwarzgeld in Großbritannien und korrupte Eliten“ ermöglichen, wie die Regierung erklärte.

„Wir gehen schneller und härter vor, um die Fassade zum Einsturz zu bringen, hinter der sich diejenigen, die den Vernichtungsfeldzug des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützen, schon viel zu lange versteckt haben“, sagte Premierminister Boris Johnson. London wird seit Jahren dafür kritisiert, nicht energisch genug gegen die dubiosen russischen Geldströme vorzugehen, die nach Großbritannien fließen.