Der Bereich um den Blumberger Stadtteil Hondingen kommt für ein Atomendlager nicht in Betracht. Das war die wichtigste Aussage von Jochen Erbacher von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover bei einem Vortrag in Hondingen.