Atommüll in der Ortenau?: So reagiert das Landratsamt auf die Endlagersuche

Mehrere Gebiete in der Ortenau kommen weiterhin für die Endlagerung von radioaktivem Atommüll in Frage. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt.
In mehr als 60 Jahren Atomkraftnutzung sind in Deutschland rund 27 000 Kubikmeter hoch radioaktiver Atommüll angefallen. Für diesen Müll muss nun ein sogenanntes Endlager gefunden werden. Zuständig für die Suche ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die am Montag über den aktuellen Stand der Suche informiert hat. Demnach kommen nur noch rund 25 Prozent der deutschen Landesfläche für ein mögliches Endlager in Frage. Mehrer davon liegen – zumindest teilweise – in der nördlichen Ortenau.