Atomkraftwerke in der Region: Efringen-Kirchen bleibt im trinationalen Atomschutz-Verband

Der Gemeinderat Efringen-Kirchen ist dem Vorschlag der Verwaltung, aus dem Atom-Schutzverband auszusteigen nicht gefolgt.
Seit dem Jahr 2007 ist Efringen-Kirchen Mitglied im Trinationalen Atom-Schutzverband (Tras). Ziel des Verbands ist es, die Interessen und Rechte der Bürger gegenüber nuklearer Risiken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu vertreten. Insbesondere setzt sich der Tras aktiv für die Stilllegung des grenznahen Atomkraftwerks Fessenheim in Frankreich ein, die im Jahr 2020 erfolgt ist.