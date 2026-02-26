Atomkraftwerke an der Grenze: Deshalb sorgen Schweizer Altmeiler im Kreis Lörrach für viel Kritik

Der Trinationale Atomschutzverband sieht in alten Schweizer Atomkraftwerken eine existenzielle Gefahr für den Schwarzwald.

Die Ausführungen vermittelten die Botschaft: Wie können Südbadener Bürger ruhig schlafen, während praktisch fußläufig eine atomare Gefahr von vier überalterten Atommeilern besteht? Bei Fessenheim ist laut Akteuren letztlich erfolgreich Druck gemacht worden – aus Stuttgart und Berlin. Beim ältesten Atomkraftwerk der Welt und seinen Nachbarn würden einfach die Augen vor den Risiken verschlossen, hieß es weiter. Stefan Niefenthaler, einer von drei anwesenden Bürgermeistern im Saal, wirkte am Ende betroffen, auf welchem Pulverfass die Region sitzt.

„Tickende Zeitbombe“ Von einer „tickenden Zeitbombe“ sprach die Vorsitzende des Trinationalen Umweltschutzverbandes TRAS, Eva Stegen. Gösgen nur 47 Kilometer von Schönau entfernt, Beznau 36, Leibstadt knapp 30! „Mensch. Natur. Wirtschaft. Das kann man alles in der Pfeife rauchen, wenn uns die atomare Wolke trifft“, sagte Stegen etwas flapsig. Doch es war klar, was sie meinte. „Alle Schweizer Reaktoren laufen im Überzeitbetrieb, darunter das älteste Atomkraftwerk der Welt.“

Die Vorsitzende des Verbandes dem auch EWS angehört, verglich das Szenario mit Autos, die man einfach weiter laufen lasse, auch wenn der TÜV abgelaufen ist. Alle drei Kernkraftwerke entsprächen nicht aktuellen Sicherheitsvorschriften.

Zwei Gefahren

Die Folgen eines atomaren Unfalls verdeutlicht die Studie „Grenzenloses Risiko“, deren Co-Autor Armin Simon keine Zweifel an der katastrophalen Auswirkung für die Region ließ.

Reaktoren mit vergleichbarer Bauart seien in Deutschland längst abgeschaltet, zum Teil seit mehr als 20 Jahren. Bei einem Reaktorunfall gebe es zwei Gefahren. Die erste Gefahr komme aus der radioaktiven Wolke, dem Fall-Out. Acht Tage lang bestehe ein großes Gesundheitsrisiko durch Jod 131.

Deshalb müssten als Sofortmaßnahmen Jodtabletten zum Schutz der Schilddrüse ausgegeben werden. Armin Simon verdeutlichte aber die Aussichtslosigkeit dieser Maßnahme.

Unsere Empfehlung für Sie Politik diskutiert AKW-Neubau Warum die Schweiz weiterhin auf Atomkraft setzt Trotz Kritik will der Schweizer Bundesrat neue Atomkraftwerke ermöglichen. Kritiker schlagen jetzt Alarm.

Tabletten müssten erst zu Ausgabestellen transportiert werden, aber die atomare Wolke von der anderen Rhein-Seite sei in nur einer Stunde da. Evakuierungen, selbst wenn es Pläne gäbe, seien praktisch unmöglich, weil der Weg in die vermeintliche Sicherheit verstopft sein werde. Von Altenheimen und Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten ganz zu schweigen. „Aber für Schönau gibt es keine Evakuierungspläne“, desillusionierte der Referent.

Die zweite, langfristige Verseuchung passiere durch Cäsium. Auch 40 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe gebe es selbst hier noch Regionen, in denen Pilze und das Fleisch von Wildschweinen wegen der Belastung nicht verzehrt werden dürften.

Region unbewohnbar

Ernteverbot und Weideverbot drohen, dazu Trinkwasserverseuchung. Kurz: „Weite Teile Baden-Württembergs wären unbewohnbar – und zwar auf Jahrzehnte.“ Bei Südwestwind würde selbst Stuttgart aufgrund der Belastung nach einem Schweizer Reaktorunfall in die Sperrzone fallen. Simons Fazit: Die Hauptlast nach einer Schweizer Reaktor-Katastrophe würde Deutschland tragen, und das Wiesental „kommt nicht ungeschoren davon“.

Nicht mehr Mut, sondern Sorgen verbreitete Rudolf Rechsteiner, ehemaliger Schweizer Nationalrat. Eine bittere Wahrheit sei, dass ihm zufolge Beznau überhaupt nicht erdbebensicher sei. Er hinterfragte stark die Berner Politik und die Schweizer Atom-Aufsicht ENSI. Sie geben den vier Alt-Kraftwerken grünes Licht, solange sie „sicher“ seien. Dabei werde nicht definiert, was überhaupt sicher bedeute, moniert Rechsteiner. Die ganze Sache habe viel mit Glauben und nicht mit Wissen zu tun.

Derweil erklärt das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, dass die Prüfung der von den AKW Beznau und Leibstadt eingereichten Unterlagen ergeben habe, dass sowohl die Kernkühlung als auch die Kühlung der Brennelementlagerbecken der beiden Anlagen bei sehr schweren Erdbeben gewährleistet seien.

Viel Geld im Spiel

Bei der Atom-Lobby sei viel Geld im Spiel, auch für die Partei-Finanzierung, sprach Rechsteiner den Filz im Schweizer System an. Die Botschaft des ehemaligen Schweizer Nationalrats: „Die Lösung kann -wie bei Fessenheim – nur von außen kommen.“ Es sei eine Schweizer Unart, Belastungen wie atomare Gefahren oder Starts von Schweizer Flughäfen auf Süddeutschland abzuwälzen. Rechsteiners Appell lautete deshalb: „Stuttgart und Berlin müssen endlich Druck auf die Schweiz ausüben.“ Im Frageteil des Abends kamen weitere Details zu Tage. Wie die, dass der Schweizer Meiler-Betreiber Axpo, hinter dem Schweizer Städte und Kantone stehen, in einem Interview einräumte, Uran auch nach dem Ukraine-Krieg aus Russland zu beziehen, weil Russland als „verlässlicher Partner“ gelte, wie TRAS-Geschäftsführerin Stephanie Eger berichtete.

Druck ausüben

Am Ende meldete sich auch der Kleinwiesentäler Bürgermeister Stefan Niefenthaler zu Wort und wirkte ergriffen und fragte, was er unternehmen könne. Die Landesregierung und der Bundeskanzler seien die richtigen Adressaten, um Druck auf die Schweiz auszuüben. Schön wäre es gewesen, wenn gleich ein paar Landtagskandidaten in Schönau zugegen gewesen wären. Er nehme den Auftrag mit, etwas zu tun, sagte Niefenthaler zu. „Seien Sie Patrioten! Schützen Sie sich selbst!“ rief Rechsteiner abschließend aus und erhielt am Ende viel Applaus von den Zuhörern.