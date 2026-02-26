Atomkraftwerke an der Grenze: Deshalb sorgen Schweizer Altmeiler im Kreis Lörrach für viel Kritik

Der Trinationale Atomschutzverband sieht in alten Schweizer Atomkraftwerken eine existenzielle Gefahr für den Schwarzwald.
Die Ausführungen vermittelten die Botschaft: Wie können Südbadener Bürger ruhig schlafen, während praktisch fußläufig eine atomare Gefahr von vier überalterten Atommeilern besteht? Bei Fessenheim ist laut Akteuren letztlich erfolgreich Druck gemacht worden – aus Stuttgart und Berlin. Beim ältesten Atomkraftwerk der Welt und seinen Nachbarn würden einfach die Augen vor den Risiken verschlossen, hieß es weiter. Stefan Niefenthaler, einer von drei anwesenden Bürgermeistern im Saal, wirkte am Ende betroffen, auf welchem Pulverfass die Region sitzt.