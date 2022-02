Frachtschiff mit 1100 Porsche an Bord brennt

1 Etwa 1100 Porsche-Autos gehören zur Fracht (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein mit Autos des Volkswagen-Konzerns beladenes Schiff hat im Atlantik Feuer gefangen. Wie viele Autos der Frachter geladen hatte, ließ ein Sprecher offen. Klar ist aber: Auch etwa 1100 Porsche-Autos waren dabei.















Berlin - Im Atlantik hat ein mit Autos des Volkswagen-Konzerns beladenes Schiff Feuer gefangen. Die Felicity Ace sei vor den Azoren in Brand geraten, sagte ein VW-Sprecher am Freitag. Die Crew sei inzwischen von Bord, Verletzte gebe es keine. Derzeit verschaffe sich VW einen Überblick über die Lage. Das Schiff war auf dem Weg vom wichtigsten Verladehafen Emden in die USA. Wie viele Autos der Frachter geladen hatte, ließ der Sprecher offen. Unklar sei zudem, ob und wie stark die Autos beschädigt wurden.

Eine Audi-Sprecherin bestätigte, dass Fahrzeuge des Ingolstädter Herstellers neben anderen VW-Marken an Bord des Schiffes sind. Dazu kommen etwa 1100 Porsche-Autos, wie ein Porsche-Sprecher sagte. Medienberichten zufolge soll die Felicity Ace fast 4000 Fahrzeuge des Konzerns geladen haben.

Das Schiff fährt unter der Flagge Panamas. Die Felicity Ace ist rund 200 Meter lang und wurde im Jahr 2005 gebaut.