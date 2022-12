Plünderer schlagen bei Atkleidercontainern in Villingen zu

1 Dieser Container lag in Villingen im Feldbergweg. Foto: Davydenko

Seit dem Todesfall in einem Altkleidercontainer im Raum Stuttgart, haben einige Firmen schützende Maßnahmen ergriffen. Doch nun werden die Container in Villingen umgeworfen und geplündert.















VS-Villingen - Zusätzlich zu den Warnhinweisen auf dem Container hat die Firma Terec GmbH ihre Container so modifiziert, dass kein Mensch mehr hineinsteigen kann. Hineingeklettert wird meistens, um versehentlich Hineingeworfenes zurückzuerhalten – oder auch um die Kleidung zu klauen. Mit einem Mittelsteig in der Einwurfklappe soll der Einstieg in Terec-Container verhindert werden.

Nun hat sich eine neue Problematik aus der Lösung ergeben: Die Container werden umgeworfen. In der Hammerhalde und im Feldbergweg waren Container liegend aufgefunden worden. "Die Container sind leer", berichtet Udo Freudling, ein Mitarbeiter der Firma Terec. Er vermutet eine Plünderung. "Es wird versucht, mit Haken und Stecken an die Ware ranzukommen. Die Kleidung wird aus den Containern rausgezogen", erzählt Freudling.

Container stehen immer außerhalb

Dabei ist es gar nicht so einfach, solche Altkleider Container umzuwerfen, denn einer wiegt um die 250 Kilo – ohne Inhalt. "Außenstehende Container sind betroffen", beobachtet Freudling. Meistens würden solche Container außerhalb von Wohngegenden an Altglascontainern stehen, weiß er. "Die Bürger wollen es nicht näher an sich haben, denn sie fühlen sich gestört", äußert Freudling.

Ganz verhindern lasse sich sowas nicht

Doch was kann man tun? Jörg-Dieter Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, meint zur Sicherung von Altkleidercontainer-Plätzen: "Eine Videoüberwachung kann sicherlich zu einer Entschärfung dieser Problematik führen." Man müsse dabei jedoch die "datenschutzrechtlichen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung" beachten, betont er. Weiter führt er fort: "Ein Heilmittel, um gegen solche Delikte vorzugehen, gibt es leider nicht. Gegebenenfalls könnten bauliche oder technische Maßnahmen gegen ein Umwerfen schützen – aber ganz verhindern lässt sich diese Problematik bei öffentlich zugänglichen Behältnissen sicher nicht."

Auch Udo Freudling hat sich bereits solche Maßnahmen überlegt. Das ineinander Verhaken von zwei nebeneinander stehenden Containern sieht er als Möglichkeit, um das Umwerfen zu erschweren. Doch eine konkrete Lösung sei noch nicht umgesetzt.