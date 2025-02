Athletiktrainer der TSG Balingen: So macht Jacques Adade die Spieler des Oberligisten fit

Handball HSG Rottweil HSG kann letzten Verfolger abschütteln

Während die HSG-Männer nach ihrer ersten Niederlage nach zwölf Siegen in Folge wieder auf Kurs kommen will, reist der TV Spaichingen mit einer Serie von vier Siegen an und hat sich nach dem verlorenen Hinspiel gegen Rottweil eindrucksvoll zurückgemeldet.