Beim Schwimmen geht es nicht nur um Hundertstel und Medaillen. Zwei Schwimmtalente aus dem Zollernalblkreis erzählen unserer Redaktion, welche Faszination der Schwimmsport zu bieten hat.

Faible für die 50-Meter-Bahn

Jana Merz durfte bei ihrem jüngsten Wettkampf in Stuttgart Bad-Cannstatt im neuen Sportpark Neckarpark ins Wasser springen. „Es ging auf die 50-Meter-Bahn. Der Wettkampf hatte über 3500 Meldungen“, erzählt die 18-Jährige Studentin. „Wenn man zum Wettkampf kommt, muss man erst mal eine Stunde Einschwimmen. Da sind gleichzeitig mehrere Hundert Schwimmer im Wasser. Das ist schon auch Nervenkitzel, man muss schon schauen, wo man bleibt.“

Die schnellen Disziplinen

In neuen Cannstatter Sportbad ging die 18-Jährige über 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil an den Start. „Ich bin absolute Rückenschwimmerin. Delfin und Brust mag ich jetzt nicht so unbedingt, Rücken und Kraul macht mir einfach deutlich mehr Spaß.“

Jeder findet seinen Stil

Im großen Rampenlicht stehen immer Freistil und auch Delfin. Auch im Training schwimmt man 70 Prozent des Trainings Kraul. „Das Rückenschwimmen ist da immer ein wenig der Underdog“, bestätigt auch die junge Balinger Schwimmerin. „Für mich ist Rücken das Beste, was es gibt. Das hat sich bei mir so über die Jahre entwickelt. Mein Rücken ist nicht so beweglich, wie bei anderen, daher ist Delfinschwimmen nicht von vornherein ausgeschlossen, aber schwieriger für mich, weil einfach die Bewegung nicht so rund abläuft. Bei 99 Prozent ist es dann so – sie sind Brustschwimmer oder keine Brustschwimmer. Bei mir ist es so: Ich bin kein Brustschwimmer.“

Voller Fokus

Jana Merz kann sich sich sehr gut fokussieren. „Ich habe da eine feste Routine, die mir hilft.“ Deshalb war sie beim Startschuss der 100 Meter Rücken in Stuttgart nicht nervös, sondern sehr konzentriert. „Im Moment des Rennens gucke ich nur auf meine Bahn und auf mein eigenes Rennen. Es bringt da nichts, irgendwo links und rechts zu kucken. „Auf der 50-Meter-Bahn ist es schon noch mal was anderes, weil wir es nicht gewohnt sind, auf so einer langen Bahn zu schwimmen. Eine Wende ist immer auch so ein kurzer Punkt, wo man gleiten und ausruhen kann.“

Ein kleiner Trick

Die erste Bahn war gar kein Problem für Jana Merz, dann kam die Wende, raus aus der Wende, die ersten 15 Meter alles gut, „dann fing es an, anstrengend zu werden“. Sie nimmt uns mit auf die letzten Meter. „Ich denke mir in meinem Kopf nur: ‚Schneller, schneller, schneller!‘ oder: ‚Beinschlag, Beinschlag, Beinschlag!‘ oder: ‚Stärker ziehen!‘ Nur so einzelne Worte, das hilft dann schon.“ Beim Rückenschwimmen orientiert man sich an Leinen, die über die Becken gespannt sind. „Ab dem Zeitpunkt, an dem ich die letzte 15-Meter-Leine passiert hatte, da habe ich einfach nur noch gekämpft, man gibt da wirklich alles.“ 1:11,01 Minuten standen am Ende auf der Uhr, und Jana Merz wurde Erste.

Technisch anspruchsvoll

Finja Flaig ist 16 Jahre alt. Ihre favorisierte Disziplin ist Delfin. „Schmetterling ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen Stile. Brust und Kraul macht auf den Wettkämpfen auch jeder. Bei Delfin fällt mir die Bewegung einfach leichter, weil es eher fließend ist“, erzählt die junge Schwimmerin von der TSG Balingen. Die Leidenschaft für das Delfinschwimmen teilt Finja Flaig mit ihrer älteren Schwester. „Irgendwann haben wir es im Training angefangen, und das lag mir einfach. Darin war ich dann auch schneller als in den anderen Disziplinen. Das hat dann auch mehr Spaß gemacht.“ Es geht auf die 50 Meter oder die 200 Meter. „Die 100 Meter sind dann schon sehr anstrengend. Über 200 Meter kommt man eher in so einen Rhythmus rein.“

Atmung besonders wichtig

Volle Konzentration, das Warten auf das Startsignal, der Sprung vom Startblock, es geht auf die ersten Meter. Finja Flaig erzählt: „Beim Schwimmen achtet man eher auf die Atmung und zählt die Bahnen mit und versucht, sich nicht ablenken zu lassen.“ Die Atmung beschreibt die 16-Jährige als sehr wichtig – insbesondere beim Delfin. „Wenn du dich da nicht voll konzentrierst, dann kommst du raus, und dann geht alles durcheinander. Ohne Rhythmus ist es schwierig durchzukommen.“

Die Sucht nach Wasser

Ihr letzter Wettkampf war bei den Bezirksmeisterschaften Südwürttemberg in Villingen-Schwenningen. „Da bin ich die 200 Meter Delfin alleine geschwommen, da hat sich niemand außer mir gemeldet.“ Für Finja Flaig sind die Erfolge aber nicht so wichtig. Für sie zählen beim Schwimmen auch andere Faktoren. Sie schwimmt schon, seit sie sechs Jahre alt ist. „Ich bin immer mit meiner Schwester mit auf Wettkämpfe gegangen und habe so rausgefunden, dass es mir auch liegt.“

Quasi schwerelos

Auf die Frage, was für sie die Faszination des Schwimmens ausmacht, antwortet sie: „Es fühlt sich einfach anders an als andere Sportarten. Man ist da ja quasi schwerelos. Ich fand es schon immer cool, dieses Gefühl, wenn man schwimmt.“

Gemeinschaft zählt

Die Wettkämpfe sind für Finja Flaig nicht das allerwichtigste. „Ich gehe meistens zu den Wettkämpfen , um mit meinen Freunden da zu sein. Ich gehe einfach gerne ins Training. Daher ist es für mich auch wichtig, dass ich da regelmäßig hingehe“, erzählt Finja Flaig, die auf die Sucht nach dem Wasser angesprochen, sagt: „Also ich würde es auf jeden Fall vermissen.“

Teamgedanke ist wichtig

Schwimmen ist zwar eine Einzelsportart. Doch der Mannschaftsgedanke hat nicht nur bei der TSG Balingen einen außerordentlichen Stellenwert. „Wir fühlen uns als Mannschaft und gehen zusammen an den Start. Wenn wir die richtige Aufstellung haben und ein Team bereitstellen können, dann melden wir auch immer die Staffel. Da nehmen wir auch die Jüngeren mit rein. Da ist es nicht so wichtig, ob wir gewinnen, da kommt es eher darauf an, dass jeder mitmachen kann.“