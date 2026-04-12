Athlet schwimmt Donau hinab: Startschuss für Abenteuer fällt in Donaueschingen

Joseph Heß will die Strecke von Donaueschingen bis ans Schwarze Meer im Wasser zurücklegen. Sponsoren und Begleiter unterstützen den gebürtigen Berliner.
Die 2857 Kilometer lange Donau hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Ausdauersportler animiert, die Strecke von der Quelle in Donaueschingen bis zur Mündung im Schwarzen Meer auf verschiedene Arten zu bewältigen. Einige versuchten sich als Einzelsportler läuferisch, andere nahmen die Strecke als Staffel unter die Laufschuhe oder absolvieren sie auf dem Bike. Wieder andere versuchten sich im Kajak oder Kanu. Jetzt plant ein Dresdner Ausdauerathlet, die Donau von der Quelle bis zur Mündung zu schwimmen.