Wie gefährlich ist RSV?

Covid-19 Wie gefährlich sind die neuen Corona-Varianten?

Mit dem nahenden Ende des Sommers bekommen Erreger von Atemwegserkrankungen wieder leichteres Spiel. Die Corona-Fallzahlen steigen schon jetzt. Ab 18. September ist auch der angepasste Coronaimpfstoff von Biontech in Arztpraxen verfügbar. Wir erklären, was all dies für den ersten Herbst nach der Pandemie bedeutet.