4 Ein imposanter Anblick: Hier bei der alten Dampflok vor dem Triberger Bahnhof beginnt der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Foto: Schuster

Wer gern wandert und dabei noch geschichtlich Interessantes in der Region kennenlernen möchte, dem sei der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad empfohlen.

Triberg - Die Entdeckertour startet bei der historischen Dampflok am Bahnhof Triberg mit einem Besuch der Ausstellung im Bahnhofsgebäude. Dort erfährt der Gast zunächst alles Wichtige zur legendären Schwarzwaldbahn von einst und jetzt: Der badische Bauingenieur Robert Gerwig erhielt Anfang der 1860er-Jahre den Auftrag, diese einzigartige Bahnverbindung zwischen Karlsruhe und Konstanz zu planen und zu bauen.

Als besondere Herausforderung galt die Überwindung der Steigung des Gutachtals bis zur Passhöhe Sommerau. Das Problem der Trassenführung löste Gerwig durch zwei Doppelschleifen mit Kehrtunnel. Nach acht Jahren Bauzeit wurde die Schwarzwaldbahn 1873 in Triberg feierlich eröffnet.

Blick ins Gutachtal

Entlang dieses Meisterwerks der Ingenieurskunst führt heute die Route des Erlebnispfads. Sie teilt sich in den unteren und den oberen Erlebnisweg auf. Dieser Wandervorschlag beschreibt den unteren Teil, der etwa 6,5 Kilometer lang ist. Ordentliche Höhenunterschiede gilt es zu bewältigen, gute Kondition und entsprechendes Schuhwerk sind auf jeden Fall erforderlich. Entsprechende Wegmarkierungen sorgen für gute Orientierung.

Das erste Teilstück führt zunächst talabwärts entlang des Franz-Göttler-Wegs, um dann den unteren Dreibahnenblick zu erreichen. Hier, an Station zwei, lernt der Wanderer den Tunnelbau in der damaligen Zeit kennen. Nach dem Abstieg ins Tal der Gutach zur "Weltgrößten Kuckucksuhr" in Schonachbach beginnt am Gegenhang der steile Aufstieg durch eine zerklüftete Felsenlandschaft, die fast schon alpinen Charakter aufweist.

Von der Station drei aus hat man einen wunderbaren Blick ins Gutachtal. Es werden der Aufbau der Bahntrasse anhand von damals gebräuchlichen Bahnschwellen aus Holz und alten Schienen sowie die Veränderungen des Baumaterials von 1865 bis heute gezeigt.

Dreibahnenblick

Bei Hälfte der Tour erreicht der Wanderer den Vierbahnenblick. Hier oben, auf etwa 700 Meter Höhe, hat man eine fast atemberaubende Aussicht auf den markanten Verlauf eines Teilstücks der Bahn. Tief unten rauscht die Gutach und dröhnt der Straßenverkehr der B33, und am gegenüberliegenden Hang sieht man gerade eben den vertrauten roten Zug Richtung Hornberg/Offenburg fahren.

Weiter geht es leicht bergauf auf dem mit Metall-Stelen gekennzeichneten Weg durch den Seelenwald, und man erreicht über das Gremmelsbacher Tunnel die Station sechs, den oberen Dreibahnenblick. Der Name hält was er verspricht: Wieder hat man einen tollen Fernblick und sieht den Streckenverlauf der Schwarzwaldbahn von hier oben ganz genau. An allen Stationen der Wanderung gibt es umfangreiche Informationen rund um die Bahntrasse, ihre Erbauer und die herrliche Landschaft.

Bei der Station sieben, in 780 Metern Höhe, genießt der Wanderer einen tollen Blick hinunter auf Triberg. Die Landschaft ist nun offener, Wiesen, Weiden und Gehöfte tauchen auf, das Gewann Hohnen ist erreicht. Hier besteht die Gelegenheit für den Wanderer, zum oberen Erlebnispfad zu wechseln. Auf weiteren sechs Kilometern und mehreren Stationen mit interessanten Details zur Schwarzwaldbahn orientiert sich dieser Weg in süd/südöstliche Richtung, hoch über dem Triberger Ortsteil Nußbach, der einst sogar einen eigenen Bahnhof hatte. Die untere Route biegt indes hier ab ins Tal und erreicht über die Station acht, das Denkmal für Robert Gerwig, wieder den Ausgangspunkt beim Triberger Bahnhof.