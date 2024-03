Atelier in Hechingen

1 Gabrielle Lilly Kleiner in den Räumen am Schloßplatz 4. Hier will sie einen Ort für Kreativität schaffen. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Hechingen hat eine Sehenswürdigkeit mehr: Dort, wo sich einst Johnny Chiriellos Gitarren-Tempel befand, hat Gabrielle Lilly Kleiner am Schloßplatz 4 in Hechingen ein Kunst-Atelier eröffnet.









Die Liebe brachte sie vor zehn Jahren nach Hechingen, mittlerweile ist sie mit Hans-Jürgen Kleiner verheiratet, der neben seiner Arbeit als Orthopäde in der Zollernstadt durch sein manchmal etwas geheimnisvoll-virulentes Kunstschaffen gelegentlich Aufsehen erregt. Am Bahnhofs-Kreisverkehr, Stadtgarten und Obertorplatz hat er Spuren hinterlassen. Und nun macht sich auch Gabrielle Lilly Kleiner auf, Hechingen mit Kreativität zu beleben und am Schloßplatz einen kulturellen Kraftort zu entwickeln. Man darf gespannt sein.