Atelier in Alpirsbach Künstlerin verwandelt ihr Haus im Corona-Lockdown

Sie gestaltet am liebsten Ölbilder auf Leinwand in Serien zu bestimmten Themen. Das Spiel mit der Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, Figürlichem und Schemenhaftem, zieht sich durch ihre Werke. Und sie alle haben eine Aussage, eine Seele, wie Hirschle es nennt. "Auch wenn das etwas überzogen klingt", meint sie und lacht. "Die Bilder haben eine Ausstrahlung, die man spürt, wenn man vor ihnen steht. Aber nicht zum Beispiel, wenn man ein Foto von ihnen betrachtet." Daher könne der virtuelle Raum das reale Museums-Erlebnis nicht ersetzen.

Dass wegen der Corona-Situation ihre Ausstellungen abgesagt werden müssen, ist schwer für sie. "Haltestellen" hätte die Ausstellung geheißen, die als nächstes geplant war. Ebenso eine in Freiburg im März. "Ich hoffe, dass das alles bald nachgeholt werden kann", sagt die Künstlerin.

In ihr Handwerk hat Hirschle viel Zeit und Energie investiert. An der Kunstschule Offenburg hat sie ein Abendstudium absolviert, danach folgten diverse Kurse und Seminare, zum Beispiel an der Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik in Freiburg, und ein Fernstudium an der Wiesbadener Freien Kunstschule. "Eigentlich bin ich schon mein ganzes Leben lang kreativ tätig", erinnert sie sich. Angefangen habe es mit Töpfern und Seidenmalerei in ihrer Jugend, später habe sie Schützenscheiben bemalt. Die leidenschaftliche Malerin ist nämlich ganz nebenbei auch Jägerin.

"Ich habe in Wolfach ein eigenes Jagdrevier", erklärt sie. "Ich sehe einerseits die Notwenigkeit des Jagens, um die Natur in Einklang zu halten mit den Interessen der Grundbesitzer, genieße auf der anderen Seite aber auch das beobachten in der Natur." Das sei wie aktive Meditation. "Man ist immer unter Anspannung, aber dennoch allein mit seinen Gedanken." Die Tätigkeit als Jägerin und das beobachten der Wildtiere ist eine Inspirationsquelle, die sich in vielen ihrer Werke widerspiegelt.

Mit Hund und VW-Bus unterwegs in der Welt

Die Anregungen für neue Themen gewinnt sie auch auf Reisen. Hirschle liebt es, mit Hund und VW-Bus unterwegs zu sein und fremde Orte zu erkunden. Oft komme sie so in Gegenden, die man sonst nicht sehe. Vergangenes Jahr sei sie in Griechenland und Albanien unterwegs gewesen. "Das eigentlich Interessante waren aber nicht die Strände, sondern die Berge und Dörfer", erinnert sie sich. Was ihr besonders aufgefallen sei, waren die Stühle, die im Süden an jeder Ecke draußen stehen. "Ich habe sie fotografiert in all ihren verschiedenen Kontexten und sie später in einer Bilderreihe verarbeitet", erklärt sie. "Sitzend ankommen" hießt die Serie, in der es um den Kontrast zwischen Sesshaftigkeit, Geborgenheit und Ruhe der traditionellen Gesellschaft auf der einen Seite und Unbeständigkeit, Verfall und Verlassenheit auf der anderen Seite geht.

Kunst soll zum Denken anregen

"Ich weiß, dass ich keine Bilder male, die schön in ein Wohnzimmer passen", meint die Alpirsbacherin. Das sei aber gar nicht ihr Anspruch. "Meine Bilder müssen nicht dekorativ sein, sondern einen Inhalt und ein Thema haben." Sie verarbeite darin, was sie beschäftigt und versuche, auch die Betrachter zum Nachdenken anzuregen.

Auch das Aktuelle spielt eine Rolle in ihren Werken. Damit komme sie um das Corona-Thema nicht herum. Ein Bild von Schülern mit Masken steht in einer Ecke ihres Arbeitsraums. Bilder der gleichen Art werden wohl noch hinzukommen.

Ihr fehle momentan der Austausch mit anderen Künstlern. In Freiburg habe sie eine Arbeitsgemeinschaft, mit der es normalerweise einmal pro Monat ein Treffen gebe. "Das gemeinsame Arbeiten beflügelt und die fachliche Auseinandersetzung und Kritik sind einfach wichtig", findet sie. "Vielleicht können wir dieser Situation aber auch etwas positives abgewinnen", meint die Künstlerin, während sie ihr Ölgemälde betrachtet. "Auf der einen Seite ist es schwer für mich, zum Beispiel nicht reisen zu können. Mir gehen so langsam die Eindrücke für meine Arbeiten aus. Andererseits kommen wir in diesen Zeiten aber mehr zur Ruhe und können uns stärker auf bestimmte Dinge konzentrieren", erklärt die Malerin, die 20 Jahre lang auf einem Schwarzwaldbauernhof gewohnt hat.

Sie habe allerdings auch schon vor der Pandemie immer sehr intensiv gearbeitet. Wie lange sie für ein Themenprojekt brauche, sei ganz unterschiedlich. "Manchmal bleibt man an einem Bild hängen und kommt einfach nicht weiter", sagt sie. "Dann muss man erst etwas Abstand gewinnen und es später wieder versuchen." Genauso komme es aber auch vor, dass die Recherche viel Zeit brauche und das Malen dann ganz schnell gehe. Aber am Arbeiten sei sie immer. "Das ist mein Lebensinhalt", sagt sie und lächelt.

Bevor sie den Pinsel ansetzt, bespannt Hirschle ihre Leinwände selbst. Dann wird eine Grundierung aufgetragen, bevor sie zu den Ölfarben greift. Als nächstes wolle sie sich mit Menschenrechten beschäftigen. Die Inspiration dazu stamme aus einer Dokumentation namens "Unantastbar – Der Kampf für Menschenrechte". Hier will sie mit Skulpturen arbeiten. "Ich stelle mir die Frage: Was betrachten wir als normal und wie groß ist unsere Akzeptanz und Toleranz?" Die Ideen gehen der Künstlerin nicht aus. Und wenn die Situation es zulässt, sind ihre Werke im kommenden Jahr auch wieder außerhalb ihres Ateliers in Ehlenbogen zu sehen.