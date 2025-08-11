„Asylpolitik ist im Wandel“: CDU Rust plädiert für ein Flüchtlingszentrum in Lahr

Da die Belastung durch Flüchtlinge in Rust weiterhin hoch ist, hofft der Gemeindeverband auf ein EA in Lahr.
Die Asylpolitik in Baden-Württemberg hat einen Wendepunkt erreicht: Erstmals überstieg im Juni 2025 die Zahl der Rückführungen die der neuen Asylanträge. Darüber informiert der CDU-Gemeindeverband Rust in einer Pressemitteilung. Das sei kein Zufall, sondern Ergebnis einer klaren Linie, die unter anderem von der Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges konsequent verfolgt werde. Zwar gelinge dabei vieles – auf kommunaler Ebene bleibe man jedoch gefordert. „In Rust spüren wir die konkreten Herausforderungen vor Ort“, so die Fraktion.