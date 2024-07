Asylbewerber in Schömberg: Flüchtlinge kommen demnächst in der neuen Unterkunft an

Flüchtlinge kommen demnächst in der neuen Unterkunft an

1 Äußerlich änderte sich am ehemaligen Alten- und Pflegeheim Haus Grüntal in Schömberg kaum etwas. Sogar das Schild „Alten- und Pflegeheim Haus Grüntal“ vor dem Gebäude steht noch. Im Innern des Hauses änderte sich aber einiges. Bis zu 92 Flüchtlinge sollen dort untergebracht werden. Foto: Thomas Fritsch

Zu Beginn des Jahres 2023 schloss das Alten- und Pflegeheim Haus Grüntal seine Pforten. Dann kaufte die Gemeinde Schömberg das Gebäude und baute es zu einer Unterkunft für Geflüchtete um. Demnächst ziehen die ersten Personen in das Haus ein.









Ab Kalenderwoche 30 würden die ersten Flüchtlinge im Haus eintreffen, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin der Gemeinde Schömberg, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Teilweise würden die Personen neu in der Glücksgemeinde ankommen, zum Teil würden sie vom ehemaligen Hotel Mönchs Lamm in der Hugo-Römpler-Straße in das umgebaute Haus Grüntal in der Liebenzeller Straße verlegt.