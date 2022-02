Mit Bauschutt attackiert Ein Verletzter bei Corona-"Spaziergang" in Freudenstadt

Am "Spaziergang" am Montag in Freudenstadt haben sich nach Schätzungen der Polizei rund 450 Demonstranten beteiligt. Dabei gab es auch einen Verletzten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.