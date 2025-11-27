Asylbewerber im Kreis Calw: Nicole Mann spricht von einem „Bürokratiemonster“

Welche Probleme es rum die Bezahlkarte für Asylbewerber gibt, war Thema im Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags Calw.

Die Diskussion um die Bezahlkarte für Asylbewerber ist aus den Schlagzeilen weitgehend verschwunden. Das mag daran liegen, dass die Umstellung erfolgreich verlaufen ist, die Karte bei den Geflüchteten weitgehend akzeptiert wird und keine Widersprüche eingereicht wurden. Dass kein Bargeld mehr vom Landratsamt in die Unterkünfte gebracht werden muss, hat die Sicherheit erhöht. Das berichtete Nicole Mann, stellvertretende Abteilungsleiterin Integration und Flüchtlinge, dem Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags.

Gravierende Probleme Dennoch gibt es gravierende Probleme. Die Bezahlkarte hat sich laut Mann wieder mal zu einem „Bürokratiemonster“ entwickelt. Denn die Einrichtung der einzelnen Zugänge zum Socialcardportal für die Karteninhaber erfordere einen sehr hohen Verwaltungs- und Betreuungsaufwand.

Das beginne schon damit, dass nicht alle Asylbewerber über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, manche seien Analphabeten. Da kann es schwierig werden, einen richtigen Zugang zum Portal zu finden oder eine PIN anzulegen, zumal zur Nutzung der Karte ein Smartphone oder der Zugang zu einem internetfähigen PC notwendig ist.

Jede Überweisung muss einzeln angelegt werden, weil die Leistungsbehörde die Freigabe der IBAN überprüfen muss. Daueraufträge sind nicht möglich, sondern nur Lastschriftverfahren. Überweisungen dauern bis zu fünf Werktage. Zu allem Überfluss ist die dazugehörige App nicht voll funktionsfähig.

Seit März etwa 300 Karten

Im Landkreis Calw wurden seit März rund 300 Bezahlkarten ausgegeben. Zu Jahresbeginn kommen Leistungsbezieher hinzu, die in einer Anschlussunterbringung leben. Dann werden etwa 800 Personen eine Karte erhalten haben.

Die Bezahlkarte ist eine Consumer Card und wird als Visa-Debitcard ausgegeben. Die Akzeptanz ist flächendeckend, auch in ländlichen Regionen. Das Abheben von Bargeld an den 53000 Bankautomaten in Deutschland ist problemlos möglich. Das Layout ist neutral und von anderen Bankkarten nicht zu unterscheiden.

Wie Mann berichtet, stellen die Unterkunftsleitungen sowie die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes fest, dass Leistungsbezieher vermehrt nach der Möglichkeit einer Erwerbsarbeit fragen. Es haben manche eine Stelle gefunden. Ob der Anstieg freiwilliger Ausreisen auf die Einführung der Bezahlkarte zurückzuführen ist, sei statistisch nicht erfasst worden.