Asylbewerber im Kreis Calw: Nicole Mann spricht von einem „Bürokratiemonster“

Welche Probleme es rum die Bezahlkarte für Asylbewerber gibt, war Thema im Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags Calw.
Die Diskussion um die Bezahlkarte für Asylbewerber ist aus den Schlagzeilen weitgehend verschwunden. Das mag daran liegen, dass die Umstellung erfolgreich verlaufen ist, die Karte bei den Geflüchteten weitgehend akzeptiert wird und keine Widersprüche eingereicht wurden. Dass kein Bargeld mehr vom Landratsamt in die Unterkünfte gebracht werden muss, hat die Sicherheit erhöht. Das berichtete Nicole Mann, stellvertretende Abteilungsleiterin Integration und Flüchtlinge, dem Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags.