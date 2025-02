Asylanträge: Bundesamt legt Flüchtlingen Rückkehr nach Griechenland nahe

2 Bewohner des Flüchtlingslagers reagierten im Oktober 2024 sehr emotional und mit "Germany"-Rufen auf den Besuch von Bundespräsident Steinmeier bei der Registrierungs- und Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Malakasa, nördlich von Athen. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Sind die Lebensumstände für anerkannte Flüchtlinge in Griechenland immer noch so schlecht wie vor Jahren? Das Bundesflüchtlingsamt versucht jetzt, Menschen mit Schutzstatus zur Rückkehr zu animieren.









Berlin - Die Bundesregierung hat sich eine neue Strategie überlegt, um Asylbewerber, die in Griechenland schon als Flüchtlinge anerkannt sind, zur Rückkehr dorthin zu bewegen. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, versendet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ab sofort Informationsschreiben an Menschen mit Schutzstatus in Griechenland, die sich in Deutschland entweder im Asylverfahren befinden oder deren Antrag in Deutschland für unzulässig oder unbegründet erklärt wurde und die damit vollziehbar ausreisepflichtig sind.