„Wir nehmen die Ängste und Sorgen der Menschen sehr ernst“, heißt es von Seiten des Landratsamtes einen Tag nach der hitzig geführten Auseinandersetzung im Bürgerhaus in Killer zum Thema Asylbewerber im Gasthaus Lamm.

Ob die Pläne für das Lamm tatsächlich umgesetzt werden können, ist wohl fraglich. „Die Stadtverwaltung Burladingen ist nun aufgefordert zu prüfen, ob es intelligentere und passendere Unterbringungsmöglichkeiten im Raum Burladingen gibt“, heißt es vonseiten der Kreisbehörde in einer Stellungnahme am Tag danach. Tatsächlich, so betonte es eine Mitarbeiterin des Arbeitskreises Asyl, hält auch der Arbeitskreis Asyl den Teilort Killer wegen der fehlenden Infrastruktur nicht für den idealen Ort.

„Landrat Günther-Martin Pauli bedauert die überhitzte Atmosphäre in Burladingen-Killer. Wir nehmen die Ängste und Sorgen der Menschen sehr ernst und leiten diese weiter. Das gesunde, gesellschaftliche Miteinander im Zollernalbkreis ist uns ein besonders wichtiges Gut. Das müssen wir bewahren“, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes.

Ohne Betreuung geht es nicht

Und: „Gleichzeitig wird die Suche im gesamten Landkreis fortgeführt, da wir in den kommenden Monaten 200 bis 300 zusätzliche Wohnplätze für die vorläufige Unterbringung für geflüchtete Menschen im Kreis benötigen. Eine qualifizierte, strukturierte Betreuung der Asylbewerber ist immer notwendig und dringend erforderlich“, betont das Landratsamt.

Fragwürdig bleibt jene Versammlung, die Ortsvorsteher Gerd Schäfer einen Tag vor der Info-Veranstaltung im Bürgerhaus abhalten ließ und die er als „Bürgerversammlung“ deklarierte. Unsere Redaktion wollte wissen, warum Landrat Günther-Martin Pauli dazustieß, wie er davon erfuhr und ob es stimmt, dass er dort quasi hinauskomplimentiert wurde.

Keine Chance für sachlichen Informationsaustausch

„Landrat Günther-Martin Pauli hat von der von Killers Ortsvorsteher Gerd Schäfer einberufenen Veranstaltung über Umwege erfahren. Als Landrat wollte er auch diese Chance nutzen, die Stimmung der Bevölkerung von Killer aufzunehmen. Der Landrat war dialogbereit und wollte vermeiden, dass einseitig Halbwissen zu unnötigen Irritationen führt.

Von Teilnehmern aus den vorderen Reihen wurde er gleich zu Beginn ziemlich unfreundlich und grenzwertig zum Verlassen der Veranstaltung aufgefordert. Da erkennbar keine Chance bestand, in dieser aufgehetzten Stimmung einen sachlichen Informationsaustausch zu erreichen, hat Landrat Pauli nach kurzer Rücksprache mit Ortsvorsteher Schäfer und einigen Ortschaftsräten das Bürgerhaus verlassen“, so die die Antwort.