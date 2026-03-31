Asyl im Kreis Rottweil: Sorgt der Iran-Krieg für eine Flüchtlingswelle?

Der Krieg im Iran bedroht Millionen Menschen in der Krisenregion. Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach: Wie wirkt er sich auf die Flüchtlingszahlen im Landkreis aus?
Vor rund vier Wochen hat der Krieg im Iran mit Angriffen Israels und der USA begonnen. Seitdem sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk mehr als drei Millionen Menschen aus den Städten in ländliche Gegenden des Iran geflüchtet. Wir fragen beim Rottweiler Landratsamt nach, ob die Auswirkungen des Kriegs auch im Landkreis spürbar sind – Stichwort Flüchtlingswelle.