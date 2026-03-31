Asyl im Kreis Rottweil: Sorgt der Iran-Krieg für eine Flüchtlingswelle?

Der Krieg im Iran bedroht Millionen Menschen in der Krisenregion. Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach: Wie wirkt er sich auf die Flüchtlingszahlen im Landkreis aus?

Vor rund vier Wochen hat der Krieg im Iran mit Angriffen Israels und der USA begonnen. Seitdem sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk mehr als drei Millionen Menschen aus den Städten in ländliche Gegenden des Iran geflüchtet. Wir fragen beim Rottweiler Landratsamt nach, ob die Auswirkungen des Kriegs auch im Landkreis spürbar sind – Stichwort Flüchtlingswelle.

Eine messbare Veränderung bei den Zugangszahlen durch die aktuelle Situation im Nahen Osten bemerke man nicht, teilt uns Pressesprecherin Andrea Schmider mit. Aus dem Iran würden derzeit sechs geflüchtete Personen in der vorläufigen Unterbringung betreut.

Auf die Frage, ob der Landkreis kurzfristig mit steigenden Flüchtlingszahlen rechne, auch über Zuweisungen vom Land, heißt es: „Stand jetzt hat uns das Land nicht über einen erkennbaren Anstieg der Flüchtlingszugangszahlen informiert.“

Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen

Insgesamt sei die Anzahl der Menschen in der vorläufigen Unterbringung in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zurückgegangen, zeichnet Schmider auf Nachfrage die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kreis Rottweil nach. So seien es vor einem Jahr noch 569 Personen gewesen und mittlerweile noch 395.

Der Landkreis sei für die vorläufige Unterbringung der Geflüchteten zuständig – und könne daher nur für diese Personengruppe entsprechende Zahlen liefern. Die endgültige Unterbringung werde im Kreis Rottweil in der Regel von den Kommunen verantwortet, auf diese Daten habe man jedoch keinen Zugriff.

Wie hoch ist die Auslastung?

Und wie ist es aktuell um die Unterbringungskapazitäten im Kreis bestellt? „Die momentane Auslastungsquote bei den Gemeinschaftsunterkünften für die vorläufige Unterbringung liegt derzeit bei knapp 50 Prozent“, teilt uns Andrea Schmider mit.

„Unser Amt für Aufnahme und Asyl gleicht die Auslastungsquoten laufend mit den vom Land prognostizierten Geflüchtetenzahlen ab – sollte die Lage sich nicht wesentlich verändern, werden wir uns von einigen Unterkünften trennen. Dennoch brauchen wir immer ausreichend Kapazität, damit wir unerwartete höhere Zuteilungen, die dem internationalen Geschehen geschuldet sind, auch kurzfristig auffangen können“, erklärt die Pressesprecherin. Denn die Vergangenheit habe gezeigt, dass es sehr schwierig sei, kurzfristig Wohnraum für Geflüchtete zu beschaffen.