Asyl-Drama in Schenkenzell: Kurioser Politiker-Streit nach der Abschiebung von Familie Iseni

Asyl-Drama in Schenkenzell

1 Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur mit Refet Iseni (Mitte) und Malermeister Peter Lachenmaier bei einem Termin im Sommer (Archivfoto) Foto: Büro Türk-Nachbaur

Nach der Abschiebung von Familie Iseni nach Nordmazedonien übt Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur (SPD) scharfe Kritik an Innenminister Thomas Strobl. Doch dessen Ministerium weist die Verantwortung von sich.









„Mitten in der Nacht kamen die Beamten und holten Familie Iseni ab. Refet Iseni, gut integrierter Familienvater und engagierter Malermeister aus dem Landkreis Rottweil, wurde trotz öffentlichen Aufschreis und einer Petition mit über 30 000 Unterschriften, zusammen mit seiner Familie verhaftet und nach Nordmazedonien abgeschoben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundestagsabgeordneten Derya Türk-Nachbaur. Die SPD-Politikerin übt scharfe Kritik an der „völlig unverständlichen Abschiebung“.