Küchenfachgeschäft und Schreinerei ASW Rangendingen ehren Mitarbeiter. Ministerin gratuliert.
Im Zentrum der Feierlichkeiten stand Fidelis Dieringer, der mit stolzen 50 Jahren Betriebszugehörigkeit als dienstältester Mitarbeiter ausgezeichnet wurde. Seine Laufbahn in dem Küchenfachgeschäft mit Objekteinrichtung Möbel und Innenausbau begann der gebürtige Rangendinger im Alter von 16 Jahren mit einer Schreinerlehre noch unter Firmengründer August Wannenmacher Senior und dessen Sohn Willi Wannenmacher. Geschäftsführer Stephan Wannenmacher würdigte in seiner Ansprache die Verdienste des Geehrten, ohne die Leistungen der sieben anderen Jubilare zu schmälern.