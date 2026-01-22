Im Zentrum der Feierlichkeiten stand Fidelis Dieringer, der mit stolzen 50 Jahren Betriebszugehörigkeit als dienstältester Mitarbeiter ausgezeichnet wurde. Seine Laufbahn in dem Küchenfachgeschäft mit Objekteinrichtung Möbel und Innenausbau begann der gebürtige Rangendinger im Alter von 16 Jahren mit einer Schreinerlehre noch unter Firmengründer August Wannenmacher Senior und dessen Sohn Willi Wannenmacher. Geschäftsführer Stephan Wannenmacher würdigte in seiner Ansprache die Verdienste des Geehrten, ohne die Leistungen der sieben anderen Jubilare zu schmälern.

Sein erstes Lehrjahr absolvierte Fidelis Dieringer in der Berufsschule, wo noch technische Zeichnungen von Hand gefertigt wurden. Der Rohstoff Holz sei ihm in die Wiege gelegt worden, meinte der Chef. Denn der Vater des Jubilars sei im Ort Küfer gewesen. „Fidelis ist ein Handwerker aus Überzeugung und hat den technischen Wandel miterlebt“, stellte Wannenmacher fest. Der Jubilar stehe für Handwerk, Qualität, Verantwortung und Menschlichkeit, auf den stets Verlass sei. „Das ist bemerkenswert.“

Heute ist Dieringer, der mit seinen 66 Jahren eigentlich schon lange in Rente sein könnte, als Spezialist in der Holzbearbeitung für die Kantenbearbeitung tätig.

Besonderen Glanz verlieh der kleinen Feier im Küchenstudio die Anwesenheit von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Sie sprach den Geehrten ihre Anerkennung aus und lobte das Handwerk als tragende Säule der Wirtschaft. In Rangendingen werde das Handwerk noch gelebt. „Wir brauchen Menschen wie Sie“, sagte die Politikerin.

Geehrt wurden bei der Feierstunde bei der Firma ASW außerdem für fünf Jahre Monika Haug aus Schlatt (Verwaltung), Valentina Peters aus Rangendingen (Verwaltung) und Christine Schweizer-Buer aus Ehingen u. A. (Küchenplanung); für 20 Jahre Tobias Kälberer aus Tübingen-Bühl (Montage) und Christian Dehner aus Rangendingen (Montageleiter); für 30-jährige Betriebstreue Verwaltungsmitarbeiterin Simone Grimm aus Rangendingen und für 40 Jahre Schreiner Fritz Kleinmann aus Haigerloch-Stetten.