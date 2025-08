Der ASV Radtreff Bildechingen unternahm seine diesjährige zweitägige Ausfahrt. Eine rundum gelungene Tour mit sportlichen Herausforderungen, beeindruckenden Ausblicken und viel Gemeinschaftsgeist, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ganz im Sinne der klimafreundlichen Philosophie starteten die Radfahrer traditionell am Feuerwehrhaus in Bildechingen – selbstverständlich ohne Auto, teils mit Unterstützung der Bahn. In Eutingen stießen zwei langjährige Mitradler hinzu, ehe es auf gut ausgebauten Radwegen Richtung Herrenberg und weiter zum Bahnhof ging.

Eine kalte Erfrischung wäre willkommen gewesen

Von dort brachte die Bahn die Gruppe nach Vaihingen. Der weitere Weg führte über das Kaltental direkt ins Herz Stuttgarts. In der Landeshauptstadt meisterte die sonst naturverwöhnte Gruppe souverän den „Großstadtdschungel“ und durchquerte markante Orte wie die Tübinger Straße, Schlossplatz, Schlossgarten, das Neckartor und den Wasen. Trotz Hitze blieb das Göckelemaier-Zelt leider noch geschlossen – eine kalte Erfrischung wäre willkommen gewesen.

Ein erstes sportliches Highlight erwartete die Gruppe beim steilen Anstieg zur Grabkapelle auf dem Württemberg. Oben angekommen, wurden die Radler mit einem traumhaften Ausblick über die Stadt und einer Rast im Rothenberger Weingärtle belohnt. Die folgende Abfahrt über Uhlbach und Obertürkheim endete in Esslingen, wo die historische Altstadt ein reizvolles Etappenziel bot.

Über Plochingen, das Hundertwasserhaus und Nürtingen – dort wurde ein Drachenbootrennen bestaunt – führte die Route weiter bis Neckartenzlingen. Nach einem kräftigen Gewitterschauer und einem herausfordernden Schlussanstieg erreichten die Radfahrer schließlich ihr Etappenziel in Gniebel. Belohnt wurde die Anstrengung mit einem üppigen Abendessen in der „Schnitzelfabrik“ – XXL-Schnitzel inklusive.

Der Sonntag startete mit einem ausgiebigen Frühstück und führte über den Neckartalradweg nach Tübingen, wo der Zieleinlauf eines Triathlons bestaunt wurde. Die letzte Etappe führte durch den Rammert, vorbei an Bad Niedernau, durchs Eutinger Tal bis nach Mühlen. Über die Stauffenberg-Ruine ging es zurück ins heimische Sportheim „Auszeit“ in Eutingen, wo die zweitägige Tour mit einem geselligen Abschluss ihr Ende fand.

Die Tour 2025 war ein voller Erfolg

Und so sieht das Fazit der Teilnehmer aus: Die Tour 2025 war ein voller Erfolg – sportlich, landschaftlich und kameradschaftlich. Der ASV Radtreff Bildechingen freut sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Tour.