Bei der Jahreshauptversammlung des ASV Horb gab es einige Erfolge zu berichten und neben den Neuwahlen des Vorstandes auch besondere Ehrungen. Vorstand Sebastian Blume bedauerte bei der Begrüßung, dass erneut wenige Mitglieder und kein Vertreter der Stadt Horb den Weg ins ASV Sportheim gefunden hatten.

Mit insgesamt knapp 500 Mitgliedern konnte der ASV in 2024 in den Abteilungen Gesund&Fit(GuF), Tae Kwon Do und Leichtathletik stabile Zahlen verzeichnen. Im Volleyball und Schwimmen gab es gute Zuwächse. Die Abteilung Kanupolo schrumpfte aufgrund mangelnder Aktivität der wenigen verbliebenen Mitglieder weiter. Abteilungsleiter Karsten Möller will zukünftig den Fokus auf Wasserwandern legen und hofft, hierfür weitere Mitglieder begeistern zu können.

Sebastian Blume (von links) ehrt Harald Motteler mit der Goldenen Ehrennadel für 60 Jahre und besondere Verdienste. Foto: Heike Wack

Die Volleyball-Abteilung musste ihre seit 2018 erfolgreiche Damenmannschaft mangels Spielerinnen aus der Bezirksliga zurückziehen. Einen 4. Tabellenplatz erkämpfte sich die männliche U20 in der Jugendbezirksstaffel. Vanessa Milkner wird Ihre Trainertätigkeit zum Jahresende sowie die Abteilungsleitung Ende März 2025 niederlegen.

Senioren-Gymnastikgruppe mit noch freier Kapazität

In der Abteilung GuF war die Nachfrage nach Kindersport enorm. Aufgrund Trainermangels gibt es lange Wartelisten. Im Erwachsenenbereich liefen die derzeitigen Gruppen stabil. Zusätzlich bietet die Abteilung seit einem Jahr eine Senioren-Gymnastikgruppe mit noch freier Kapazität an.

Die geehrten Mitglieder Marcel Motteler (von links/30), Harald Motteler (60), Verena Motteler (30), Lea Dehner (20), Michael Heim (30). Foto: Heike Wack

Herausragende Leistungen zeigten die Athleten der Abteilung Tae Kwon Do bei diversen Wettkämpfen, wo sie drei Gold-, sechs Silber- und acht Bronzemedaillen holten. Es sollen weitere Kampfrichter ausgebildet und mehr Trainingszeiten anboten werden. Mit ihren rund 65 aktiven Mitgliedern nahm die Abteilung Schwimmen an vielen Wettbewerben teil und organisierte diverse Aktivitäten. Der Dank ging an die Sponsoren für großzügige Geld- und Sachspenden.

Erschwerte Trainingsbedingungen für die Leichtathleten stellte der schlechte Zustand des Stadions dar. Die bei der Stadt bemängelte fehlende Unterstützung wurde mit der Haushaltssperre begründet. Es gab zahlreiche Ehrungen. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden die aktuellen Funktionäre einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt.

ASV ehrt langjährige und verdiente Mitglieder

Zahlreiche Ehrungen, nahmen die ASV-Funktionäre Gabriela Vogt und Karsten Dehner vor. Für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden: Francesca Dibrani, Martin Rein, Thomas Bruhn, Anna Waldmüller, Alexander Ostertag, Jana Dlugosch, Ebru Kilic, Rebecca Louise Tillery und Thorsten Weinrich.

Seit fünfzehn Jahren sind Tom Halangk, Sandra Wack und Katja Wack im Verein. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Timo Schreyer, Melanie Nagel und Lea Dehner geehrt.

Seit 30 Jahren dabei sind Josef Breier, Michal Heim, Katja Heim, Marcel Motteler und Verena Motteler sowie seit 35 Jahren Elke Häußler, Franz Krämer und Gernot Schlager.

Bereits 40 Jahre halten dem Verein Otto Katz und Margrit Rogald die Treue. Auf 45 Jahre Vereinszugehörigkeit können Stefan Fröhlich und Christa Gaiser zurückblicken. Für stolze 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Hermann Hug geehrt.

Harald Motteler mit Ehrennadel in Gold ausgezeichnet

Auf sage und schreibe 60 Jahre bringen es gleich zwei Mitglieder: Egbert Zeller und Harald Motteler. Letzterem verlieh der Vorstand erstmalig seit seiner Amtszeit eine Ehrennadel in Gold für dessen außerordentliches Engagement im Verein. Zusammen mit Tochter Verena und Sohn Marcel konnte sich Familie Motteler über insgesamt 120 Jahre Vereinszugehörigkeit freuen. Die bronzene Ehrennadel wird Gernot Schlager verliehen, welcher ebenfalls seit vielen Jahren als Kassenprüfer ehrenamtlich treue Dienste leistet.