Astrophysik trifft auf Musik: Elena Ralli nutzt toten Stern als Taktgeber für ihr Konzert

Elena Ralli, Astrophysikerin und Doktorandin an der Hochschule für Musik in Freiburg, bringt bei einem Konzertabend ihre beiden Leidenschaften zusammen zu bringen.
„Nein“, so Elena Ralli, „als Astrophysikerin bezeichne ich mich nicht so gern.“ Dabei hat die junge Griechin in Athen in diesem Fach ihren ersten Hochschulabschluss erlangt, bevor sie zum Musikstudium nach Freiburg gekommen ist. Seit einem Jahr arbeitet sie dort an einem Konzertabend, der ihre Liebe zu den Sternen und zur Musik unter einen Hut bringen wird. Dabei helfen ihr nicht nur sechs Schlagzeuger, sondern auch der „Pulsar 0329+54“, das Ensemble Recherche und das Team des Radioteleskops in Dwingeloo (Niederlande).