Astronomie: Spektakuläres Schauspiel: Asteroid verglüht nahe Berlin

1 Ein Asteroid ist in der Nacht über Brandenburg beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht. Foto: Christoph Seidler/DER SPIEGEL/dpa

Verglüht am Himmel über Brandenburg - ein etwa ein Meter breiter Himmelskörper war in der Nacht zu sehen. Bruchstücke des Asteroiden werden in einer kleinen Gemeinde im Havelland vermutet.









Berlin - Ein winziger Asteroid ist in der Nacht nahe Berlin verglüht. Die Asteroidenüberwachung der US-Raumfahrtagentur Nasa hatte den Feuerball zuvor für 1.32 Uhr (MEZ) in der Nacht westlich von Berlin bei Nennhausen angekündigt. Zahlreiche Bilder und Videos kursierten anschließend in sozialen Medien. Demnach war der Feuerball selbst noch in Leipzig und Prag zu sehen.