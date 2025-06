Astronomie: Rubin-Observatorium liefert erste Bilder aus dem All

"Rubin"-Observatorium liefert erste Bilder aus dem All

2 Eines der ersten Bilder zeigt den Trifidnebel. Foto: ---/NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory /dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Wissenschaftler erhoffen sich von dem Teleskop in Chile neue Erkenntnisse über Dunkle Materie und Hinweise auf potenziell gefährliche Asteroiden. Im Inneren arbeitet die größte Digitalkamera der Welt.







Link kopiert



Cerro Pachón/Heidelberg - Nach monatelangen Tests und Kalibrierungen hat das neue "Vera C. Rubin"-Observatorium auf dem Cerro Pachón in Chile erste spektakuläre Bilder aus dem Weltall geliefert. Eine Aufnahme zeigt den Trifidnebel und den Lagunennebel, die Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt in der Milchstraße liegen. Auf einem zweiten Bild sind unter anderem zwei Spiralgalaxien des Virgo-Clusters zu sehen, der sich etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Erde außerhalb der Milchstraße befindet.