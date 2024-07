Astronomie: Mittelschweres Schwarzes Loch in unserer Galaxie entdeckt

Mittelschweres Schwarzes Loch in unserer Galaxie entdeckt

2 In diesem Feld befindet sich das entdeckte mittelschwere schwarze Loch. Foto: -/ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA)/dpa

Schwarze Löcher sind eigentlich unsichtbar. Doch über extrem schnelle Sterne in der Nähe wurde nun ein neues Schwarzes Loch gefunden: ein Monster im Herzen des Kugelsternhaufens Omega Centauri.









Heidelberg - Seit langem wird in der Astronomie der Verdacht gehegt: Eigentlich muss es auch mittelschwere Schwarze Löcher geben. Aber zuverlässige Beobachtungen gelangen bislang nicht. Nun aber legt ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Maximilian Häberle vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg den bislang besten Beweis für genau so ein Schwarzes Loch vor.