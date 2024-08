Astronomie: Aktive Sonne: Zahlreiche Sonnenflecken sichtbar

3 Die dunkel erscheinenden Flecken sind mit rund 4.000 Grad etwas kälter als die umliegende Fläche mit etwa 6.000 Grad. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Häufig sind monatelang gar keine Sonnenflecken zu sehen. Derzeit aber erscheinen viele gleichzeitig. Dahinter verbirgt sich ein wiederkehrendes Phänomen - das diesmal besonders stark ausgeprägt ist.









Göttingen - Die Zahl der dunklen Sonnenflecken ist derzeit so hoch wie seit 20 Jahren nicht. "Wir sind gerade auf dem Maximum eines relativ starken Sonnenzyklus", erklärt Sonnenphysiker Achim Gandorfer vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Die Anzahl der Flecken ist von der Sonnenaktivität abhängig, die sich innerhalb eines elfjährigen Zyklus ändert. "Ob wir schon am Ende des Zyklus sind oder ob es noch einen weiteren Anstieg gibt, kann man derzeit nicht sagen."