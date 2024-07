1 Top ausgebildet sind die Spieler von Aston Villa. Foto: Aston Villa

Aston Villa nimmt in diesem Jahr zum sechsten Mal am Oberndorfer Finanzgruppe-Cup teil. Mit dabei sind Nationalspieler aus verschiedenen Ländern.









Der englische Traditionsclub, der 1982 den Europapokal der Landesmeister (Champions League) im Finale gegen Bayern München gewann, knüpft an alte Erfolge an und zählt zu den Clubs mit den meisten Anhängern in England. Der berühmteste Fan ist Prinz William.