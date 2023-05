Ehemann Nummer drei scheint der Volltreffer zu sein: Scarlett Johansson zeigt sich sehr verliebt in Cannes. Bei der Premiere des neuen Wes-Anderson-Films ist die 38-Jährige nur einer unter vielen Superstars.

Seit fünf Jahren sind sie ein Paar, seit fast drei Jahren verheiratet – auf dem roten Teppich von Cannes wirkten Scarlett Johansson und Colin Jost aber so ineinander verschossen, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Tief sahen sich die 38-jährige Hollywoodschauspielerin und der 40 Jahre alte „Saturday Night Live“-Comedian am Dienstagabend bei der Premiere von „Asteroid City“ in die Augen, kicherten miteinander, sie zupfte an seinem Revers. Da sind augenscheinlich zwei ziemlich glücklich miteinander.

Für Johansson („Lost in Translation“, „Marriage Story“) ist es Ehe Nummer drei: Sie war zuvor erst mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dann mit dem Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem Franzosen hat sie eine Tochter. 2021 kam Josts und Johanssons gemeinsamer Sohn Cosmo auf die Welt – mitten in der Corona-Pandemie hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit gut geheimhalten können. Jost hatte die Babynews schließlich in sein Stand-up-Comedy-Programm eingebaut.

In Cannes trug Scarlett Johansson ein schmales Abendkleid in Puderrosa, das ihr Rosentattoo am Rücken enthüllte.

Bei der Premiere von „Asteroid City“ waren Johansson und Jost aber nicht einmal die größten Stars. Die Filme von Regisseur Wes Anderson sind immer vollgepackt mit großen Namen – das ist diesmal nicht anders. Auf dem roten Teppich trafen sich Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson, Adrien Brody, Bryan Cranston, Matt Dillon und Maya Hawke, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke. Die Hollywood-Superstars fuhren zusammen im Bus zur Premiere an der Croisette.

Doch dieses Aufgebot von Hollywoods A-Liste ist noch nicht einmal vollständig: In Cannes fehlten die Cast-Mitglieder Edward Norton, Willem Dafoe, Margot Robbie und Tilda Swinton. „Asteroid City“ ist ein Wimmelbild von Stars im typisch kunterbunten Wes-Anderson-Look.