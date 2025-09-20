Raumsonde „Hayabusa 2“ elf Jahre lang umsonst unterwegs?

Seit 5 Jahren bereits ist die Raumsonde „Hayabusa 2“ zum Asteroiden „1998 KY26“ unterwegs. Doch der Erkundungsplan geht wohl nicht auf.
Noch sechs Jahre dauert es, bis die japanische Raumsonde „Hayabusa 2“ am Zielobjekt „1998 KY26“ ankommen wird. Jetzt zeigen neue Messdaten plötzlich, dass der Asteroid nicht nur viel kleiner ist als gedacht, sondern sich auch viel schneller dreht. Die Erkundung werde damit schwieriger, sagt der Astronom Olivier Hainaut von der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching bei München.