Die Ortsdurchfahrt zwischen Tennentalstraße und Quellenstraße ist aufgrund von Belagsarbeiten am Bärenkreisel ab Montag, 11. November, für rund zwei Wochen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, meldet die Stadt.

Enorme Verschiebungen des Asphaltbelags erforderten schnelles Handeln. Während der Sperrung wird der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt Richtung Ebingen über Quellen-, Linden- und Johannes-Brahms-Straße umgeleitet. Der Verkehr Richtung Tailfingen wird über Tennental-, Landmann-, Degerfeld-, Rotdorn- und Holdertalstraße umgeleitet. Auf der gesamten Umleitungsstrecke gilt in beiden Fahrtrichtungen Haltverbot. Die Umleitung Richtung Tailfingen ist zum Teil als Einbahnstraße ausgewiesen. Betroffene Anwohner bittet die Stadt, die Haltverbote unbedingt zu beachten.

Zwei Bushaltestellen sind betroffen

Während der Umleitung entfallen die Bushaltestelle am Rathausplatz in beide Fahrtrichtungen und die Haltestelle Quellenstraße in Fahrtrichtung Ebingen. Für Fahrtrichtung Ebingen wird in der Lindenstraße vor dem Haus Am Reislebach 3 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.