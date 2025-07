Von Mittwochabend bis Freitagmorgen wird die Anschlussstelle Riegel an der A5 in Richtung Basel abschnittsweise gesperrt. Grund sind Asphaltarbeiten.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt ab Montag, 21. Juli, die Fahrbahn an der Anschlussstelle Riegel instand.

Dazu müssen nacheinander die Abfahrt von der A 5 sowie die Zufahrt auf die A 5 gesperrt werden.

Darüber informiert die Autobahn Niederlassung in einer Mitteilung.

Es wird abends und nachts gearbeitet

Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werde abends und nachts gearbeitet.

Die Abfahrt an der Anschlussstelle Riegel ist von Mittwoch, 23. Juli (etwa 19 Uhr) bis Donnerstag, 24. Juli, (etwa 6 Uhr) gesperrt. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Karlsruhe werden gebeten, in dem Zeitraum stattdessen an der Anschlussstelle Herbolzheim von der A 5 abzufahren und der Bedarfsumleitung U 64 zu folgen.

Die Auffahrt an der Anschlussstelle Riegel ist von Donnerstag, 24. Juli, (etwa 19 Uhr) bis Freitag, 25. Juli, (etwa 6 Uhr) gesperrt. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Basel werden gebeten, in dem Zeitraum stattdessen der Bedarfsumleitung U 38 zu folgen und an der Anschlussstelle Teningen auf die A 5 aufzufahren.