Kurt Brei und seine Frau Heike hatten geladen und Freunde und geladene Gäste waren gekommen. Das Team um Kurt Brei hatte die weihnachtlich geschmückte Halle, die Wärme und Geborgenheit ausstrahlte, verwandelt.

Der Vorsitzende Kurt Brei sagte in seiner Begrüßung, er sei stolz darauf, dass immer wieder Menschen unter dem Dach der Aktiven Selbsthilfegruppe Miteinander für Behinderte und Nichtbehinderte Hilfe einen Sinn und neue Lebensinhalte finden. Man werde weiterhin aktiv für andere Menschen da sein, die Hilfe brauchen.

Nach der Begrüßung erfreute die junge Künstlerin und Sängerin Angelina Rapp mit ihrer zarten, aber doch kräftigen, jungen Stimme mit einer besinnlichen Gesangseinlagen.

Wertschätzung der Stadt

In seinem Grußwort brachte Bürgermeister Hagen Breitling die Wertschätzung und die Besonderheit der ASM für die Stadt Nagold zum Ausdruck. Es gebe wohl in Baden-Württemberg, ja sogar in ganz Deutschland keinen ähnlichen Verein mit einer so breiten Helferstruktur für behinderte und nichtbehinderte Menschen.

Jede Woche trifft man sich in den Räumen der ASM zu einem „Begegnungstreff“ in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen.

Gerhard Dingler, seit 1993 Pate der ASM, betonte, dass er nicht nur in finanzieller Funktion, sondern auch aktiv in Beratungen und Entscheidungen seine Meinung und Gedanken einbringe. Dingler bedankte sich bei Kurt Brei und seinem Team für den geleisteten Einsatz der ehrenamtlichen Arbeit. Ihm sei der persönliche Kontakt zu den Menschen der ASM wichtig.

Spende übergeben

Voller Freude überreichte Dingler gemeinsam mit seinen Söhnen Florian und Julian Dingler einen großen Scheck. War doch für den Sponsorenlauf der Auszubildenden der Firma Meva für die ASM und der Meckiverkauf wieder eine beträchtliche Summe zusammengekommen.

Heike Brei trug zur besinnlichen Einstimmung vor dem gemeinsamen Essen ein Weihnachtsgedicht vor.

Für das Essen zeichnete Herbert Reinhard aus Iselshausen verantwortlich, der seit Jahren mit dem Verein verbunden ist.

Für die Unterhaltung sorgte ein Kurzgedicht von Rita Ostertag, und Heidrun Schuon brachte ein Gedicht vom „Nikolaus“ ein.

Von den Theaterwelten „Chamäleon“ Dorothea Raab kamen zwei Engel vom Himmel und schauten sich die Menschen an.

Gospelchor „Come Together“

Der Gospelchor „Come Together“ vom Liederkranz Nagold unter der Leitung von Sieglinde Geissler, begleitet von dem Gitarristen Claus Wiencke, brachte bekannte Lieder von John Lennon und Bonnie M. und verließ die Bühne unter Applaus mit „I wish you a merry Christmas.

Das 92-jährige Ehrenmitglied Karl Trautz rundete mit besinnlichen Worten über „Die Zeit, die man anderen schenkt und die Liebe“ das Programm ab. Die zweite Vorsitzende Bettina Müller bedankte sich bei den Gästen mit einem Gedicht.

Patrick Obermaier, Bettina Müller und Julian Dingler mit seinem kleinen Sohn Jesaja als „Glücksfee“ sorgten für die Verlosung der wieder sehr interessanten und gespendeten Preise.

Dank zum Abschluss

Abschließend bedankte sich Kurt Brei besonders bei seiner Stellvertreterin Bettina Müller und allen Helfern, vor allem den Spendern, die seit Jahren die ASM finanziell unterstützen.

Ohne die große Hilfe seiner Ehefrau Heike, die ihm hilfreich zur Seite steht und viel auf ihren Mann verzichten muss, könne er diesen großen Verein mit seinen über 650 Mitgliedern nicht führen.

Sein Schlusswort: „Wer nicht an Wunder glaubt hat vergessen, dass er selbst ein großes Wunder ist.“