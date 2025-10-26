Asien-Reise: Trump tanzt bei Landung in Malaysia

1 Trump präsentiert eine Tanzeinlage bei seiner Landung. Foto: Hasnoor Hussain/Pool Reuters/AP/dpa Häufig laufen die Zeremonien bei den Landungen der Air Force One von Donald Trump in anderen Ländern förmlich ab. In Malaysia wird getanzt.







Kuala Lumpur - US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Landung in Malaysia zum Start seiner Asien-Reise eine Tanzeinlage hingelegt. Der Republikaner wurde bei der Begrüßungszeremonie nach dem Ausstieg aus der Air Force One auf dem Flughafen in Kuala Lumpur von einer Tanzgruppe mit Musik empfangen, als er mit dem Premierminister von Malaysia, Anwar Ibrahim, über den roten Teppich ging.