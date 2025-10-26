Asien-Reise: Trump bringt Treffen mit Xi in den USA ins Spiel

Dass Donald Trump im nächsten Jahr nach China reisen will, um Xi Jinping zu besuchen, ist schon länger bekannt. Jetzt bringt er ein Treffen in den USA ins Spiel.
Kuala Lumpur - US-Präsident Donald Trump hat ohne konkretere Angaben einen USA-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping ins Spiel gebracht. Der Republikaner sprach am Rande eines Gipfels in Malaysia zunächst von seinem geplanten Treffen mit Xi am Donnerstag in Südkorea. "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen", sagte er zum laufenden Handelskonflikt.