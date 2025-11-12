Asiatisches Restaurant überzeugt: Was Horb und Vietnam gemeinsam haben

Seit Sommer bietet das Restaurant Pho Viet vielseitige asiatische Küche. Die Inhaberin ist von Horb begeistert. Herausfordernd ist der Standort in der Hirschgasse.
Die 40-jährige Phan Thao ist aus Berlin nach Horb gekommen. Der Inhaberin des Restaurants Pho Viet, das sie im Juli in der Hirschgasse eröffnet hat, gefällt es in der Neckarstadt sehr. Sie sagt: „Alle in Horb sind sehr nett.“ Die vielen freundlichen Menschen in Horb erinnern sie sogar an das südostasiatische Land, aus dem sie stammt: Vietnam. „In Vietnam ist es wie in Horb“, zieht sie mit einem Lachen einen Vergleich.