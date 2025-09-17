Asiatische Tigermücke in Mahlberg: Bürgermeister Benz: „Wir werden lernen müssen, mit der Plage zu leben“

Der Kampf gegen die Tigermücke bringt die Stadt Mahlberg an ihre Grenzen: Trotz vieler Maßnahmen breitet sich die invasive Art weiter aus.
Der Zwischenbericht zur Tigermückenbekämpfung durch die von der Stadt beauftragte Icybac-Gesellschaft ist ernüchternd. Demnach muss mit einer weiteren Verbreitung der Asiatischen Tigermücke, die in ihrem Stechverhalten als sehr aggressiv gilt, gerechnet werden. In seiner Zusammenfassung kommt der Bericht sogar zu der pessimistischen Aussage, dass manche Gärten in Orschweier und Mahlberg wegen der hohen Stechbelästigung in den Sommermonaten „möglicherweise nicht mehr genutzt werden können“.