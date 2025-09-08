Asiatische Küche: Vietnamese hat in Schönenbach eröffnet

Das Restaurant Huy eröffnet wieder. In Schönenbach gibt es nach der Schließung des Gasthaus Löwen wieder Betrieb. Ab sofort kann man vietnamesische Küche genießen.

Nach zwei Jahren Leerstand, seit der Schließung des „Löwen“, gibt es wieder etwas zu feiern. Die Familie Vu hat ihr Restaurant Huy wiedereröffnet. Sie sind von der Gerwigstraße in Furtwangen nach Schönenbach in die Alemannenstraße, gegenüber der Shell-Tankstelle, gezogen. Dazu hat die ganze Familie beigetragen, so Jorden Vu, Sohn des Restaurantinhabers. Der Umzug sei seit Anfang Juni dieses Jahres im Gange, und seit dem 5. September ist das Restaurant Huy wieder geöffnet. Die Gäste können sich auf typisch asiatische Küche freuen sowie auf die „Spezialitäten Huy“.

Die Familie Vu hat sich bemüht, eine asiatisches Atmosphäre auch mithilfe der Dekorationen zu vermitteln. Das Gasthaus hat ein neues Flair, durch die vielen bunten Pflanzen, die an jedem Tisch sowie Fenstern angebracht sind. Zudem die Deko an der Wand, die typischen asiatischen Hüte mit detailreichen Bemalungen und vielen Blumen, die an der Wand blühen. Man merkt sofort, dass sehr viel Mühe und Aufwand hinter der Arbeit steckt, eine optisch gelungene Einrichtung.

Das neu eingerichtete Restaurant im asiatischen Stil. Foto: Raphael Sickinger

Das Angebot ist sehr groß und bietet für jeden etwas an. Zum einem gibt es für die Fleischliebhaber viele Variationen. Nicht fehlen darf die Schärfe. Es gibt das Essen in unterschiedlichen Schärfegraden. Vegetarische Speisen gibt es auch. Zu den Klassikern der asiatischen Küche gehören die „Peking-Suppe“ oder die Empfehlung des Hauses, das Menü „Ente gut-alles gut“. Es gibt aber auch Menüs für Personengruppen von zwei bis vier Personen. So ist es möglich, sich ein größeres Menü zu teilen, das für Familien oder Paare gut geeignet ist.

Angebot zur Mittagszeit

Für die Menschen, die in der Mittagspause oder in der Schulpause gerne asiatisch essen gehen würden, gibt es auch die Option, ein Mittagsmenü zu bestellen. Die Preise sind unter der Woche zur Mittagszeit herunter gesetzt, und man hat die selbe Auswahl wie zu jeder anderen Zeit.

Der Vietnamese hat die Türen von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Zudem ist an Feiertagen auch offen.

Die Erwartungen und Hoffnungen sind groß. Die Familie Vu erhofft sich dementsprechend viele neue Gäste und ein gutes Feedback der Besucher. „Der neue Standort ist ein Vorteil, da wir einen eigenen Parkplatz haben und täglich Vorbeifahrende unser Restaurant sehen“, so der Sohn des Restaurantbesitzers. Es gibt Platz für ungefähr 50 Gäste im „Huy“. Familie Vu freut sich auf die Zukunft. Somit ist alles angerichtet für einen gelungen Neustart.