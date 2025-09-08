Asiatische Küche: Vietnamese hat in Schönenbach eröffnet

Das Restaurant Huy eröffnet wieder. In Schönenbach gibt es nach der Schließung des Gasthaus Löwen wieder Betrieb. Ab sofort kann man vietnamesische Küche genießen.
Nach zwei Jahren Leerstand, seit der Schließung des „Löwen“, gibt es wieder etwas zu feiern. Die Familie Vu hat ihr Restaurant Huy wiedereröffnet. Sie sind von der Gerwigstraße in Furtwangen nach Schönenbach in die Alemannenstraße, gegenüber der Shell-Tankstelle, gezogen. Dazu hat die ganze Familie beigetragen, so Jorden Vu, Sohn des Restaurantinhabers. Der Umzug sei seit Anfang Juni dieses Jahres im Gange, und seit dem 5. September ist das Restaurant Huy wieder geöffnet. Die Gäste können sich auf typisch asiatische Küche freuen sowie auf die „Spezialitäten Huy“.