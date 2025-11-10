Asiatische Hornissen in Schopfheim: Gekommen um zu bleiben

Die Imker Dirk Begger und Georg Arzet beseitigen Nester der invasiven asiatischen Hornisse in Raitbach, Kürnberg, Sattelhof und Fahrnau.
Am frühen Samstagmorgen startete die ganz spezielle Tour, mit mehrfachen Aufträgen zur Beseitigung von Hornissennestern in Raitbach, Kürnberg, Sattelhof und Fahrnau im Gepäck: Dirk Begger und Georg Arzet sind leidenschaftliche Imker des Imkervereins Schopfheim und haben bereits selbst mehrfache Einbußen bei ihren Bienenvölkern durch die invasive Art der „Vespa Velutina Nigrithorax“ zu beklagen. Das Insekt ist etwas kleiner als eine europäische Hornisse, hat einen dunklen Hinterleib mit orangefarbenem Ende.