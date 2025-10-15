Invasive Art: Asiatische Hornisse nistet sich in Schopfheim ein – was tun?

Zehn Nester, 40 Einzelfunde, Tendenz steigend: Die Asiatische Hornisse vermehrt sich in Schopfheim – mit Folgen für die Bienen und für den Geldbeutel von Grundstücksbesitzern.
Ein Blick in die Karte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeigt: Es wimmelt nur so an Fundstellen in Baden-Württemberg, von Nordbaden über die Rheinschiene bis ins Dreiländereck finden sich die Markierungen für Einzelfunde oder ganze Nester dicht an dicht. Zoomt man in die Karte hinein, wird deutlich: Auch in Schopfheim und seinen Ortsteilen ist die „Vespa velutina“ offenbar längst zu Hause. Mindestens zehn Nester sowie über 40 Einzelfunde sind dokumentiert.