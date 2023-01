1 Die neue Pächterin des Café "Süßes Löchle" Arzu Kesim freut sich sichtlich auf die Eröffnung im Februar. Foto: Schabel

Gute Nachrichten für die Kunden des Cafés "Süßes Löchle": Das Traditionshaus am Urteilsplatz kann weiterbetrieben werden, denn es hat sich eine neue Pächterin gefunden – die Ettenheimerin Arzu Kesim. Die LZ hat mit ihr über ihre Pläne gesprochen.















Lahr - Mit Arzu Kesim bekommt das Café eine lebensfrohe und von ihrer Arbeit als Konditorin begeistere Betreiberin. Die 42-Jährige übernimmt das traditionsreiche Café im Februar. Es sei schon immer ihr Traum gewesen, ein eigenes Café zu führen – jetzt freue sie sich sehr, ihn verwirklichen zu können.

Pächterin wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Kesim ist Tochter eines türkischen Gastarbeiters, der vor 45 Jahren von der Schwarzmeerküste nach Deutschland kam. Sie selbst ist in Deutschland geboren. Kesim hat zwei Kinder. Ihre ganze Familie werde ihr beim Café helfen, freut sie sich. "Mama, ich werde dich unterstützen", habe ihr Sohn zu ihr gesagt, als er von ihren Plänen mit dem "Süßen Löchle" erfahren habe. Dieser wird sie als gelernter Großhandelskaufmann in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten. Für Personal ist bereits gesorgt – eine weitere Mitarbeiterin wird in der Backstube helfen.

Es ist Kesims erster Schritt in die Selbstständigkeit. Das Handwerk der Konditorin hat sie im Café Dees in Ettenheim von der Pieke auf gelernt – dort war sie 26 Jahren beschäftigt. Auch im Service und Verkauf hat sie dort viele Erfahrungen gesammelt. Das habe sie beflügelt, selbst ein Café zu führen. "Mit Menschen arbeiten macht mir Spaß", sagt sie. "Küche ist schon mein Ding", sagt Kesim, denn sie backe sehr gerne. Aber: Sie könne es sich nicht mehr vorstellen, ausschließlich in der Backstube tätig zu sein.

Dass ein neuer Pächter für das Café "Süßes Löchle" gesucht wird, habe sie zufällig erfahren. Beim Gespräch mit den Inhabern habe sie dann ein gutes Gefühl gehabt. "Familie Wagner war sehr nett und es hat sofort geklappt" meint sie.

Das Haus am Urteilsplatz findet Kesim "klein und schnuckelig". Ihr künftiger Arbeitsplatz gefällt ihr sichtlich. Das im Art Deco-Stil gehaltene und denkmalgeschützte Café versprühe ein anderes, eigenes Flair.

Als künftige Betreiberin möchte sie ganz in der Tradition des Cafés bleiben. Es solle morgens ein Frühstück geben, darüber hinaus wolle sie ihre Passion als Konditorin einbringen – mit Kuchen- und Tortenspezialitäten. Es sei allerdings noch Zeit zum Planen, was für Leckerbissen sie konkret anbieten wolle – aber Schwarzwälder Kirschtorte werde auf jeden Fall auf der Karte zu finden sein.

Inhaberin Heidi Wagner ist optimistisch

Im Erdgeschoss wird es wie bisher das Café geben mit dem Innenhof. Das Stockwerk darüber soll, wie es auch die Vorgänger gemacht haben, für kulturelle Veranstaltungen und Gesellschaften vermietet werden. Das Café ist seit Jahresbeginn geschlossen, nachdem die vorherige Pächterin aufgehört hatte.

Inhaberin Adelheid Wagner war beim Gespräch mit unserer Redaktion sehr zuversichtlich. "Frau Kesim hat das Herzblut, um das Café zu führen", sagt sie. Es lag nach ihren bisherigen Erfahrungen nicht an den Pächtern, dass es die Wechsel in der Betriebsleitung gab. Ihr Hauptanliegen sei es, die Geschäfte in der Friedrichstraße und am Urteilsplatz zu stärken, hebt Wagner hervor. "Die Lahrer müssen die Angebote auch annehmen", sagt sie. Der Kaffee koste im "Süßen Löchle" nicht mehr als anderswo. Die Stadt müsse auch die Geschäfte oberhalb der Marktstraße unterstützen. Nur dann könnten Cafés wie das "Süße Löchle" auch weiter bestehen.

Das Café "Süßes Löchle" öffnet am Samstag, 11. Februar, seine Türen. Die Betriebszeiten sind dann Mittwoch bis Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr.

Das Café "Süßes Löchle" ist das älteste in Lahr – und das einzige in Baden-Württemberg, das unter Denkmalschutz steht. Es wurde 1898 gegründet, in den 1920er Jahren im Art-Deco-Stil eingerichtet und besitzt eine historische Backstube. Besitzer war lange Jahre eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die das Café als ein bürgerschaftliches Projekt sicherte. Im Januar 2017 kauften die Eheleute Wagner – Begründer des Lahrer Unternehmens Wagner System – das Tradtionscafé am Lahrer Urteilsplatz und tätigten umfangreiche Investitionen. Heidi und Roland Wagner waren in dem 1889 gegründeten Café treue Gäste gewesen und wollten es aus nostalgischen Gründen erhalten. Mit der umfangreichen und auch kostspieligen Sanierung hatten sie die Basis für einen erfolgreichen Café-Betrieb legen wollen. Heidi Wagner führte das Café eine Zeitlang auch selbst.