Arztwechsel: Neustart in der Schramberger orthopädischen Praxis

1 Stefanos Karyotakis Foto: Fritsche

Ab 2. Januar übernimmt Stefanos Karyotakis, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Praxis von Ingo Natzschka in der Josef-Andre-Straße in der Talstadt. Natzschka beendete zum 31.Dezember seine vertragsärztliche Praxistätigkeit.









Ingo Natzschkas Nachfolger Stefanos Karyotakis hat seine berufliche Erfahrung als Orthopäde, Unfall- und- Fußchirurg an der Rotkreuzklinik Würzburg und Wertheim am Main, der Arcus-Sportklinik Pforzheim, dem Sana-Klinikum Biberach, der Orthopädischen Hofgartenklinik in Bad Waldsee und in den letzten vier Jahren als ärztlicher Leiter eines Orthopädische/Unfallchirurgischen MVZ in Balingen erworben. Ein Blick ins Internet zeigt, dass seine bisherigen Tätigkeiten ihm sehr gute Bewertungen gebracht haben.